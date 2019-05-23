Шоу-бизнес

Пластика или кормление? Регину Тодоренко заподозрили в операции по увеличению груди (фото)

Проживающую в РФ 28-летнюю украинскую телеведущую Регину Тодоренко заподозрили в пластической операции по увеличению груди. На последних фотографиях супруга Влада Топалова предстала с довольно внушительным бюстом, пишет eg.ru.

Одно из таких фото было размещено в посте звезды в Instagram, где ведущая анонсировала встречу с поклонниками.

«Ребята, наконец-то мы с вами можем утроить фан-встречу, о которой вы так давно просите! …Там же пройдет суперкрутое мероприятие, посвященное запуску новой коллекции купальников. Часть из них вы уже могли наблюдать на мне, а остальную часть сможете увидеть. И не только увидеть, но и послушать от меня лайфхаки о путешествиях и обсудить главные тренды лета вместе с редактором журнала Marie Claire и моим стилистом Алисой», — написала Регина Тодоренко.

Впрочем, фолловеров больше интересовали не подробности встречи, а натуральность бюста Регины.

«Эммм… они выросли, или мне показалось?» — задался вопросом один из пользователей Сети. Комментаторы высказали разные мнения: одни заявили, что дело в недавних родах и грудном вскармливании, другие — в пластической операции.

Сама Регина по понятным причинам на подобные реплики предпочла не реагировать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одной из своих передач Регина Тодоренко рассказала, что до встречи с Владом Топаловым могла выйти замуж семь раз.

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