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Пластика или кормление? Регину Тодоренко заподозрили в операции по увеличению груди (фото)
Проживающую в РФ 28-летнюю украинскую телеведущую Регину Тодоренко заподозрили в пластической операции по увеличению груди. На последних фотографиях супруга Влада Топалова предстала с довольно внушительным бюстом, пишет eg.ru.
Одно из таких фото было размещено в посте звезды в Instagram, где ведущая анонсировала встречу с поклонниками.
«Ребята, наконец-то мы с вами можем утроить фан-встречу, о которой вы так давно просите! …Там же пройдет суперкрутое мероприятие, посвященное запуску новой коллекции купальников. Часть из них вы уже могли наблюдать на мне, а остальную часть сможете увидеть. И не только увидеть, но и послушать от меня лайфхаки о путешествиях и обсудить главные тренды лета вместе с редактором журнала Marie Claire и моим стилистом Алисой», — написала Регина Тодоренко.
Впрочем, фолловеров больше интересовали не подробности встречи, а натуральность бюста Регины.
«Эммм… они выросли, или мне показалось?» — задался вопросом один из пользователей Сети. Комментаторы высказали разные мнения: одни заявили, что дело в недавних родах и грудном вскармливании, другие — в пластической операции.
Сама Регина по понятным причинам на подобные реплики предпочла не реагировать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одной из своих передач Регина Тодоренко рассказала, что до встречи с Владом Топаловым могла выйти замуж семь раз.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..