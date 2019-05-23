Мужчина-Рапунцель: «Женщины мне завидуют» (фото)

Мир

28-летний актер и модель Кристиано Брага из бразильского штата Минас-Жерайс привлекает на улице внимание незнакомцев своими роскошными волосами.

Парень отращивает волосы с 2012 года. И сейчас, как пишет Daily Mail, они достигают в длину уже почти 70 сантиметров.

Кристиано говорит, что женщины ему часто завидуют и считают несправедливым то, что мужчине досталась такая шевелюра. А мужчины ревнуют. Находятся и такие, кто считает внешность бразильца слишком женственной и насмехаются над ним. Его часто называют именами героинь мультфильмов — Рапунцель, Ариэль, Мерида.

По словам Кристиано, он моет свои волосы буквально за пять минут. Модель ухаживает за ними с помощью натуральных масел — алоэ, авокадо, мяты, ромашки, розмарина.

Брага говорит, что его бабушка ведет свой род от индейцев. У нее самой волосы были до пят, и она говорила, что это у них в генах. Молодой человек считает, что длинные волосы защищают его от негатива, и чувствует себя с ними более уверенным в себе.

Кристиано нравится его прическа, но он готов постричься, если это будет требоваться для его актерской карьеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что годовалая японская девочка с необычайно пышными волосами стала моделью Pantene.

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