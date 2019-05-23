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Бойцы ВСУ уничтожили БМП боевиков на Донбассе: в сети показали видео меткого удара

7:45 23 мая 2019 400
бмп
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе бойцы 24-й бригады им. Короля Данила уничтожили вражескую БМП. Вычислить военную технику помогла аэроразведка и ее коптеры. После этого метким ударом угроза для бойцов и мирных жителей в прифронтовой зоне была ликвидирована.

Видео меткого удара опубликовал фонд «Повернись живим». В фонде обещают, что будут и в дальнейшем помогать бойцам с техникой для подобных операций.

«Разведка, корректировка и изящное уничтожение. Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы хотим, чтобы такая возможность была у каждого боевого подразделения в зоне ООС. Для этого нам не хватает планшетов для программы ГРК Броня — Armor и коптеров», — рассказали в фонде.

Напомним, ранее ВСУ на Донбассе уничтожили позицию вражеского снайпера и самого стрелка. А бойцы подразделения «Азов» вычислили замаскированную технику врага и нанесли меткий удар.

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