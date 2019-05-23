Украина

Мир с Путиным будет стоить Украине не только Крыма и Донбасса, — известный волонтер

С помощью референдума о путях достижения мирных договоренностей с Россией, о возможности проведения которого заявил глава Администрации президента Андрей Богдан, власть может обмануть народ Украины. Такое мнение в комментарии «ФАКТАМ» высказал известный волонтер, координатор общественной организации «Стоп Террор» Семен Кабакаев. По его словам, если Украина согласится на мир с Россией на условиях Путина, то может потерять гораздо больше территорий.

— Какова цель этого референдума? Нам пока не известно, какие конкретно вопросы будут выставлены на всеобщее обсуждение, — сказал Семен Кабакаев. — Если вопрос будет поставлен о прямых переговорах с Путиным, то, на мой взгляд, это антигосударственный шаг. За что тогда люди стояли на Майдане? За что погибли 13 тысяч украинцев на Донбассе?

Еще хотелось бы понять, что движет президентом Зеленским? Если желание провести референдум о путях достижения мирных договоренностей с Россией вызвано тем, что президент по неопытности не понимает элементарных вещей, это одно. Но если Зеленский действует сознательно, это может грозить сдачей национальных интересов.

— Как думаете, для чего Зеленскому такой референдум?

— Мне вообще сложно понять, что происходит, когда я вижу, как Зеленский назначает на ключевые должности люстрированных регионалов. Стремление к миру — это хорошо. Люди устали от войны, это правда. Но мы понимаем, что ключ от мира находится именно в Москве. Да, Зеленский говорил, что согласен на любые условия мира без потери украинских территорий. Ну, посмотрим, как это получится. Зеленскому ни в коем случае нельзя идти к достижению мира на условиях Путина. Тогда мы потеряем еще больше территорий. Украинцы будут недовольны, начнутся народные волнения. И Путин может попытаться развязать в Украине еще один военный конфликт.

— Но мы пока не знаем, какие вопросы будут выдвигаться на референдуме…

— Вот это меня и пугает. В любом случае не будет вопросов о Дорожной карте, о конкретных договоренностях. Там может быть вопрос: «Вы поддерживаете инициативу президента о прямых переговорах с Путиным?» Если большинство ответит «да», то власть может использовать результаты референдума в своих целях. Вроде бы народ делегировал ее на прямые переговоры. Таким образом власть просто может обмануть украинцев, декларируя, казалось бы, благородные намерения о достижении мира. Любые уступки Путину потом дорого обойдутся.

Ранее известный журналист Юрий Бутусов в комментарии «ФАКТАМ» заявил, что референдум никак не сможет остановить войну на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter