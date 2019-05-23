«Челси» — «Арсенал»: где смотреть онлайн финал Лиги Европы

Спорт

В среду, 29 мая, в Баку на Олимпийском стадионе состоится финал Лиги Европы. Второй по престижности трофей в клубном европейском футболе разыграют в столице Азербайджана английские клубы — лондонские «Челси» и «Арсенал».

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ «ЧЕЛСИ» — «АРСЕНАЛ».

В истории турнира, который в 2009 году пришел на смену Кубка УЕФА, «аристократы» уже однажды завоевывали почетный трофей — в 2013-м в Амстердаме «Челси» обыграл португальскую «Бенфику» (2:1). Что касается «Арсенала», то «канониры» однажды, в 2000-м, выходили в финал Кубка УЕФА, где уступили в серии пенальти турецкому «Галатасараю» (основное время завершилось вничью — 0:0).

Добавим, что команда, которая выиграет Лигу Европы, получит право стартовать в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов, независимо от показанного результата в национальном чемпионате. И если «Челси» обеспечил себе участие в самом престижном клубном турнире Старого Света, заняв третье место, то ставший пятым «Арсенал» может сделать это за счет победы в Лиге Европы.

На территории Украины в прямой трансляции финал Лиги Европы покажет, начиная с 22:00, телеканал «Футбол 2». За час до начала поединка, в 21:00, в эфир выйдет программа «Путь к Баку», в которой эксперты обсудят предстоящую английскую дуэль на Олимпийском стадионе, а после финального свистка подведут ее итоги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры отдают небольшое преимущество «Челси» в финале Лиги Европы.

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