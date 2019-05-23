Украина

На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского

На сайте президента Украины в разделе «Электронные петиции» появилась петиция об отставке Владимира Зеленского, приведенного к присяге 20 мая.

Автором петиции указан Безрук Максим Николаевич, на утро четверга, 23 мая, под ней поставили подписи более шести тысяч человек.

«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания», — говорится в документе.

Автор петиции пишет, что первые действия нового главы государства «разочаровывают»: «Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», команда Зеленского создала видео-петицию президенту с требованием распустить Верховную Раду и провести досрочные парламентские выборы. Видео петиции содержит уличный опрос жителей столицы.

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