- 12:35 Ни пяди земли не отдать агрессору: Зеленский провел первую встречу с волонтёрами
- 12:33 Штрафы за езду на «евробляхах» пока отложили: что важно знать водителям
- 12:29 Солнце и грозы: синоптик рассказала о погоде 24 мая
- 12:26 Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде
- 12:21 «Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
- 12:17 Чехов в гробу переворачивается: сеть взбудоражила презентация книги о Захарченко на сцене МХАТа
- 12:10 На Львовщине оборвавшийся грузовой лифт раздавил двух людей
- 12:10 «У них есть гордость!»: Савченко сделала скандальное заявление о боевиках на Донбассе
- 12:07 Из-за тесного бюстгальтера женщина получила дырку в груди (фото 18+)
- 12:05 Банковские кредиты: почему тысячам украинцам их теперь не дадут
Под Одессой убили иностранного бизнесмена: первые детали происшествия
В четверг, 23 мая, в Одесской области, на территории села Вапнярка Лиманского района (одного из наиболее близких к областному центру), нашли мертвым гражданина Молдовы. Его труп со связанными скотчем руками обнаружили рядом с припаркованным автомобилем Infiniti. По другим данным, — в салоне автомобиля. На лице погибшего множественные гематомы.
В полиции данную информацию не комментируют, хотя сам факт ЧП не отрицают.
Как стало известно «ФАКТАМ», личность погибшего установлена: ему 54 года, руководил инвестиционно-строительной компанией, головной офис которой располагается в Тирасполе (Молдова).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в том же Лиманском районе был обнаружен повешенным молодой мужчина. Причем он был в женском платье и с париком на голове.
А в центре Одессы прохожие обнаружили тело пожилого человека. Позже выяснилось, что строители выбросили на улицу труп своего сотрудника.
«ФАКТЫ» также писали о том, что в Киеве в парке «Спутник» был обнаружен труп 25-летнего парня. Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели его живым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"