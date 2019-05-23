Под Одессой убили иностранного бизнесмена: первые детали происшествия

Происшествия

В четверг, 23 мая, в Одесской области, на территории села Вапнярка Лиманского района (одного из наиболее близких к областному центру), нашли мертвым гражданина Молдовы. Его труп со связанными скотчем руками обнаружили рядом с припаркованным автомобилем Infiniti. По другим данным, — в салоне автомобиля. На лице погибшего множественные гематомы.

В полиции данную информацию не комментируют, хотя сам факт ЧП не отрицают.

Как стало известно «ФАКТАМ», личность погибшего установлена: ему 54 года, руководил инвестиционно-строительной компанией, головной офис которой располагается в Тирасполе (Молдова).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в том же Лиманском районе был обнаружен повешенным молодой мужчина. Причем он был в женском платье и с париком на голове.

А в центре Одессы прохожие обнаружили тело пожилого человека. Позже выяснилось, что строители выбросили на улицу труп своего сотрудника.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Киеве в парке «Спутник» был обнаружен труп 25-летнего парня. Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели его живым.

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