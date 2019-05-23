Всех обняла: Янина Соколова поблагодарила украинцев за поддержку

Общество

После того, как телеведущая Янина Соколова поделилась новостью о перенесенном онкологическом заболевании, тысячи украинцев решили поддержать любимую ведущую и видеоблогера в борьбе с раком. «Держись, Янина», «Вы невероятная», «Сильный человек», «Железная леди», — писали Янине в комментариях.

Пользователи отмечали, что Янина стала примером мужественного отношения к болезни и показала пример миллионам.

Телеведущая решила поблагодарить за «километры любви и поддержки».

«Появилось вдохновение делать все в сто, в тысячу раз лучше… В сети — просто взрыв. Сейчас я здорова. Пусть мой пример вас вдохновит», — рассказала Соколова.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Янина Соколова пообещала, что все случившееся с ней в последний год ляжет в основу автобиографической истории. Это будут песня, книга и фильм, объединенные общим сюжетом. Проект предназначен для поддержки больных раком.

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