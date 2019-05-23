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Украина

"Хорошо, когда рядом любовь": тяжело раненный боец ВСУ после трепанации получил шанс на жизнь

12:02 23 мая 2019 192
Извлеченная пуля
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре прооперировали тяжелораненого на Донбассе 24-летнего солдата из Николаева, которому пуля пробила глаз и прошла сквозь мозг. Ранее сообщалось, что врачам не удалось спасти бойца 93-й ОМБр Андрея Федорова, получивший тяжелое ранение в бою.

Как сообщает главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечников Сергей Рыженко, опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все «за» и «против», пошел на сложнейшую операцию.

«Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс. Сегодня показал первые признаки положительной динамики, стал шевелить конечностями», — пишет Сергей Рыженко в социальных сетях.

Он также рассказал, что к Александру приехала его невеста Аня, которая ждет ребенка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Рыженко рассказал об уникальной операции, которую провели 48-летненому бойцу ВСУ Роману. Пуля попала воину в лоб, прошла над правым глазом, а выходное отверстие оказалось на левом виске.

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