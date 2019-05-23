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Стало известно, где и когда состоится свадьба Потапа и Насти Каменских
Продюсер и шоумен Потап официально подтвердил роман с Настей Каменских и будущую свадьбу. Он выпустил новый клип «Константа», в котором трогательно признался в любви певице. Звездная свадьба года состоится сегодня, 23 мая, в одном из загородных ресторанов под Киевом. Торжество запланировано на 16.00. Хотя Потап с Настей старались держать все в тайне, журналисты вычислили место, где пройдет торжество.
Журналисты ТСН за день до свадьбы побывали в ресторане и увидели, как готовятся к звездному мероприятию. Официанты заведения подтвердили, что на 23 мая заказано торжество, подготовка к которому шла полным ходом. Накануне на летнюю террасу ресторана завезли технику, цветы, огромные экраны, монтировали арку, под которой молодые обменяются клятвами.
На свадьбе ожидается много звезд шоу-бизнеса. Коллеги уже поздравляют Потапа и Настю в сети.
По информации «ФАКТОВ», торжество пройдет в ресторане Fabius.
Напомним, слухи о романе Потапа и Насти возникли еще несколько лет назад, когда их вместе застукали во время отдыха на Кубе. Позже шоумен подтвердил, что развелся с женой Ириной Горовой, но отношения с Настей не комментировал. Пару часто видели вместе на мероприятиях и отдыхе.
В 2016 году Настя засветила колечко на безымянном пальце, что породило волну слухов о скорой свадьбе. Ранее Каменских призналась, что не хотела бы видеть журналистов на торжестве.
«ФАКТЫ» также писали о деталях будущей свадьбы. Говорят, бывшая жена Потапа Ирина Горовая будет подружкой невесты.
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