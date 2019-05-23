- 14:08 Убитый под Одессой бизнесмен оказался бывшим мэром Тирасполя
- 13:58 Шевченко вызвал в сборную Украины форварда «Динамо»
- 13:53 Опрос украинских военных о переговорах с боевиками на Донбассе: в командовании сделали важное заявление
- 13:48 Зеленский переназначил двух уполномоченных президента
- 13:38 Пока родители спали: в Харькове прохожий спас упавшего с 6 этажа ребенка
- 13:34 Механизм субсидирования тарифов населения должен быть возложен на госкомпании по аналогии с рынком газа, — эксперт
- 13:22 Досрочные выборы в Раду: названа дата начала избирательной кампании
- 13:20 Невозможно проехать: трассу Мукачево — Рогатин перекрыли из-за паводка
- 13:20 Мы были как «детки в клетке»: откровения самой загадочной участницы «Холостяка»
- 13:11 По Украине пронесся мощный ураган со смерчем: в сети показали впечатляющие видео
Опрос украинских военных о переговорах с боевиками на Донбассе: в командовании сделали важное заявление
В оперативном командовании «Север» отреагировали на информацию в соцсетях по поводу опроса среди украинских военных о возможных переговорах с боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР».
В командовании сообщили, что целью такого опроса было выявить возможные риски для жителей и бойцов ВСУ. А также предпринять «предупредительные меры на будущее по защите гражданского населения».
Военные пишут, что документ уже отменен. В нем было допущено искажение информации. Опрос якобы должны были проводить не только среди военнослужащих, но и среди гражданского населения.
В оперативном командовании «Север» по данному поводу назначена служебная проверка.
«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях», — говорится в сообщении ОК «Север» в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях восемь украинских военных 53-й бригады, которые ехали на сверку в одно из подразделений, попали в плен боевиков на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.