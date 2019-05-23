Политика

Опрос украинских военных о переговорах с боевиками на Донбассе: в командовании сделали важное заявление

В оперативном командовании «Север» отреагировали на информацию в соцсетях по поводу опроса среди украинских военных о возможных переговорах с боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР».

В командовании сообщили, что целью такого опроса было выявить возможные риски для жителей и бойцов ВСУ. А также предпринять «предупредительные меры на будущее по защите гражданского населения».

Военные пишут, что документ уже отменен. В нем было допущено искажение информации. Опрос якобы должны были проводить не только среди военнослужащих, но и среди гражданского населения.

В оперативном командовании «Север» по данному поводу назначена служебная проверка.

«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях», — говорится в сообщении ОК «Север» в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях восемь украинских военных 53-й бригады, которые ехали на сверку в одно из подразделений, попали в плен боевиков на Донбассе.

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