Происшествия

Стало известно, как авто с украинскими военными заехало на блокпост боевиков "ДНР"

В СМИ появилась информация о том, что в плен к боевикам в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе попали бойцы 53-й бригады, которые ехали на сверку в одно из подразделений.

Как сообщает InfoResist, ссылаясь на информированный источник в зоне ООС, бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений.

По ошибке они выехали на украинский КПВВ «Новотроицкое» и не выполнили требования пограничников. Тогда последние открыли огонь.

Бойцы 53-й бригады испугались и на скорости выдвинулись в сторону территории подконтрольной боевикам, где, по словам источника, были захвачены.

Издание пишет, что пыталось связаться со спикером Госпогранслужбы Олегом Слободяном относительно стрельбы на КПВВ «Новотроицкое», но безрезультатно.

Отметим, военная прокуратура начала расследовать захват боевиками в плен восьмерых украинских военных. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны.

«Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в плен к боевикам попал раненный в районе села Широкино в Донецкой области старший солдат Тофан.

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