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В ВСУ проводят опрос об отношении к переговорам с боевиками на Донбассе
О том, что военных просят высказать свое мнение о возможных переговорах с боевиками так называемых «Л/ДНР», сообщают на своем сайте волонтеры фонда «Повернись живим», которые часто располагают инсайдерской информацией.
Они приводят скрин распоряжения.
По их словам, этот документ сегодня, 23 мая, получили в разных военных подразделениях. Там написано: «Командирам воинских частей организовать и повести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с „ДНР"\"ЛНР“ и в срок до 16:00
Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинские военные попали в плен боевиков на Донбассе.
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