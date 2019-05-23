Убитый под Одессой бизнесмен оказался бывшим мэром Тирасполя

Происшествия

Как стало известно, бизнесмен, убитый под Одессой, в селе Вапнярка Лиманского района, — это бывший глава горадминистрации молдавского города Тирасполь (ныне являющегося столицей непризнанного Приднестровья) Андрей Безбабченко (на фото). Это подтвердили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, сказав, что с заявлением об исчезновении мужа к правоохранителям обратилась 21 мая супруга Безбабченко. Начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство» УК Украины.

Сейчас проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются, совместно с коллегами из Молдовы, возможные мотивы и причины происшедшего.

Андрей Безбабченко родился 5 марта 1964 года в Тирасполе. Историк по специальности (окончил Приднестровский госуниверситет имени Т. Шевченко), он с 1989 года занимал должность заместителя директора молодежного центра «Проба» горкома комсомола Молдавии, а в 1990 году был назначен директором этого же центра. Позднее центр «Проба» был переименован в ООО «Тираспольская инвестиционная строительная компания». С 5 апреля 2004 года по 24 января 2012 года Безбабченко возглавлял эту фирму. В 2005-м был избран депутатом Тираспольского городского совета. 24 января 2012 года назначен на должность главы Государственной администрации Тирасполя и города Днестровска. До декабря 2016 года занимал этот пост, будучи членом команды тогдашнего президента ПМР Евгения Шевчука.

По некоторым данным, Безбабченко сбежал из Приднестровья — от преследования мафиозной структуры «Шериф» — и некоторое время жил в Одесской области. При этом продолжал заниматься строительным бизнесом в Приднестровье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Николаевской области, в райцентре Березнеговатое, был найден застреленным председатель сельского совета.

«ФАКТЫ» также информировали об убийстве в столице Украины бизнесмена Сергея Киселева.

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