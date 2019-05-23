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У меня новая жизнь: Ани Лорак заинтриговала личным заявлением
Популярная певица Ани Лорак, сменившая в последнее время свой имидж, после развода не говорит о личной жизни. Ее загадочные публикации в социальных сетях только порождают слухи и домыслы.
Недавно заговорили о беременности Каролины. «Вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь — истинное предназначение женщины», — написала она в Instagram и подписчики принялись внимательно рассматривать на фото ее фигуру и гадать, кто же отец ребенка.
На днях стройная певица с новой прической появилась на светском мероприятии в Москве, 11-й ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2019», где получила очередную награду — самой стильной. Журналисты заметили, что образ певицы действительно изменился, ее наряды стали более сдержанными. И для этого выхода она предпочла белую блузу с открытым плечом и черные брюки.
«Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его ко дню рождения. Мы думаем уже над новой концертной программой», — призналась Ани Лорак издание КП.ру.
На вопрос о новой любви певица лишь улыбнулась и коротко ответила: «Секрет». Она также призналась, что летом планирует отдохнуть с семьей — дочкой и братьями. Они собираются в Испанию и Грецию.
Напомним, певица после развода не говорит о личной жизни. Она живет в Москве, приезжает в Киев, где снимает клипы. Свободное время проводит с дочерью Софией и братьями.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ани Лорак в очередной раз приписывают роман с Сергеем Лазаревым. СМИ также узнали, кого по-настоящему любила певица.
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