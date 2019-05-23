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«Такая нежная»: Ани Лорак восхитила сеть фото с новой прической
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов снимками из салона авто. Соответствующие фото поп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram и в stories.
На них артистка прекрасно выглядит, позируя в белой футболке.
«Пусть день будет наполнен только радостными эмоциями!», — подписала Ани свой пост.
Фанаты сразу отметили, что на снимках звезда предстала с новой прической — удлиненным каре с идеально ровными волосами. Акцент на глаза «дива» сделала с помощью стрелок, на губах — прозрачный блеск. Кроме того, в отличие от недавних «экспериментов» певица предстала в сдержанном образе.
«Все правильно, как относишься к миру то и получаешь в замен», — согласились поклонники с постом певицы.
Кроме того, появились масса комментов о прекрасном внешнем виде звезды: «Такая нежная», «Очаровательная», «Шикарная», «Красотка умница трудяжка. Успехов и здоровья тебе», «Господи, а это законно — вообще быть такой красивой», «Идеальная. Радуйте нас больше своими фотографиями. Мы очень скучаем», «Красотка!», «Вам точно есть 18? Не поверю!!! Такая прекрасная».
В течение нескольких часов пост собрал более 90 тысяч «лайков» и сотни тысяч восторженных комментариев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Ани Лорак заподозрили в беременности. Поводом для этого стали фотографии и видео звезды. Один из снимков звезда подписала следующими словами: «Вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь — истинное предназначение женщины». В комментариях подписчики популярной артистки разделились на три лагеря: одни критиковали Лорак за сексистское высказывание в сторону женщин, вторые хвалили за стильный образ, а третьи увидели в словах Каролины намек на скорое пополнение в семье. Еще одним «доказательством» беременности певицы стало опубликованное в понедельник, 20 мая, селфи певицы. Звезда показала свое настоящее лицо без макияжа, закрыв глаза темными очками.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.