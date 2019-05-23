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- 15:22 Новое оборудование и приемные отделения: Супрун рассказала, как изменится экстренная медпомощь в Украине
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Новое оборудование и приемные отделения: Супрун рассказала, как изменится экстренная медпомощь в Украине
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, недавно побывавшая в Женеве на ассамблее Всемирной организации здравоохранения, заявила, что министерство охраны здоровья начинает первый этап трансформации экстренной медицинской помощи.
По ее мнению, это должно принципиально улучшить качество и доступность экстренной помощи, повысить престиж и обеспечить достойную зарплату врачам, фельдшерам и другому медперсоналу неотложной помощи.
Улучшение работы в этом направлении, по мнению Супрун, должно произойти в течение пяти лет.
За это время в отрасли обновится алгоритм диспетчеризации, будет создана новая IT-инфраструктура (это позволит иметь информацию о состоянии каждого вызова в любой момент), появятся новые автомобили и оборудование, будут перестроены приемные отделения и другие моменты, что увелит доступность первой помощи больным.
По словам чиновницы, на трансформацию экстренной медицинской помощи уже выделены деньги из бюджета. На первый этап изменений в этом году выделено 922 миллионов гривен.
Супрун обещает, что во всех регионах Украины по единому алгоритму заработают современные диспетчерские службы, которые впоследствии будут объединены единой электронной системой по всей стране. В пилотных регионах приобретут новый транспорт, оснащенный необходимым оборудованием.
«Укрепление роли семейных врачей и терапевтов имеет также положительно повлиять на трансформацию экстренной медицинской помощи, ведь они должны снять существенную долю непрофильных вызовов», — добавила медик.
Напомним, Супрун не намерена сворачивать преобразования в медотрасли. 20 мая она заявила в ответ на предложение Зеленского ко всем министрам уйти в отставку, что не собирается сейчас писать заявление.
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