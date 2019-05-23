Украина

Політикиня и членкиня: как изменилось украинское правописание

Накануне Дня славянской письменности и культуры (отмечается 24 мая) Кабмин принял постановление о введении нового украинского правописания, которое заменит старые нормы редакции 1992 года.

Новая редакция разработана Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. С осени 2018 года проект нового правописания был выставлен на общественное обсуждение. Его приняли после вступления в силу языкового закона, предусматривающего обязательное употребление государственного языка во всех публичных сферах.

Окончательный вариант правописания еще не обнародован, но полный список принятых правок можно посмотреть здесь.

На первый взгляд, основные языковые нормы мало изменились, просто некоторые из них дополнены официально принятыми теперь вариантами. Так, наряду с употреблением «і» в начале слов «індик», «ірод» и «ірій» теперь допустимо писать «и» — «индик», «ирод» и «ирій», а наряду с таким написанием слов «анафема», «ефір», «кафедра» и «Афіни» возможно и другое — «анатема», «етер», «катедра» и «Атени».

Кроме того, согласно новому правописанию «пів» (половина) с существительными теперь пишется отдельно: «пів Києва», «пів хліба», «пів літра».

Допускается замена «i» на «и», если склоняемое существительное заканчивается на «ть»: «смерть» — «смерти», «радість» — «радости», «сміливість» — «сміливости», «заздрість» — «заздрости».

Кроме того, теперь разрешено употреблять феминитивы — «політикиня», «прем'єрка», «членкиня», «лікарка».

Новые нормы написания частей слова и членов предложения, употребления прописных и строчных букв, разделительных знаков практически не отличаются от старых.

Официально члены комиссии заявляли, что собирались ревизовать нормы харьковского правописания 1928 года, которые ввел советский украинизатор, нарком образования Украины Николай Скрипник.

Утвержденный проект разработан на базе украинской традиции с учетом новейших языковых явлений. По крайней мере, в качестве примеров в нем используются такие слова как «флешмоб», «байт» и «адмінресурс». Комиссия учла, что правила правописания не могут быть исчерпывающими, в них указаны наиболее распространенные или спорные орфографические положения.

В соцсетях при обсуждении утвержденных правительством правил правописания среди аргументов «против» звучат и такие:

«Все и так пишут с ошибками, так еще и новые правила вводят. Зачем?»

«Учителя в шоке!»

Но ведь какая разница, какие правила нарушают малограмотные люди — новые или старые? И по каким нормам предстоит учиться тем, кто хочет овладеть грамотой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, у кого могут возникнуть проблемы в связи с изменением норм правописания в Украине.

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