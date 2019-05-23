Сеть шокировало кишащее червями мясо в николаевском супермаркете (видео)

Общество

В Николаевском супермаркете «Наша ряба» покупатель заметил маринованное мясо птицы, по которому ползали черви. Напомним, на днях жительница Днепра обнаружила червей в печенье, купленном в одном из магазинов города.

Видео из Николаева в Facebook опубликовал Максим Несмиянов.

«Это, конечно, жёсткий „залет“. Вот такую голень продают в Николаеве!!! И это брендовый магазин „Наша ряба“!!! Адрес этого уникального заведения: г. Николаев, ул. Богоявленская, 312. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Покупателям крупно повезло не попробовать эту отраву!!!», — написал он, отметив, что в торговой точке авторам ролика была предложена компенсация в размере 500 гривен.

«Это примерная цена нашего с вами здоровье по оценкам продавцов», — добавил блогер.

Пользователи соцсети возмущаются увиденным, хотя признают, что это, к сожалению, не новость.

«Никогда не берите замаринованое мясо! Это жесть! Маринуют просрочку или попросту сказать ГНИЛЬ!!! Говорю как человек, который видел это всё своими глазами! Из-за этого и уволилась со скандалом из одной похожей организации!»

«Коли ж їх вже будуть конкретно наказувати за таке. А перед тим треба заставити їх все з'їсти, всю гидоту, яку підсовують людям!!!»

«Наверное, должна появиться статья не только в административном кодексе, а и в уголовном. Посадили бы человек 10 — остальным была бы наука».

«Народ, не ходите в этот магазин принципиально!!! Пусть хозяева вместе с персоналом этого заведения сами едят свою продукцию».

«Накормить этой гадостью всех причастных к этому лиц!!! Только так и не иначе. И тогда всё будет в порядке. Тогда всем, сразу же дойдёт, что так делать нельзя».

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о просроченных продуктах, которые продают в супермаркетах в разных городах Украины. Особенно жалуются на просроченные российские товары жители оккупированного Донбасса. Плесень и червей находят в конфетах, йогуртах, сырах, колбасе.

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