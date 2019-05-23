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«Челси» и «Арсенал» вернут шесть тысяч билетов на финал Лиги Европы
На финал Лиги Европы, второго по значимости клубного турнира Старого Света, смогут попасть далеко не все болельщики английских «Челси» и «Арсенала». Как известно, УЕФА выделяет клубам-участникам решающего поединка определенную квоту билетов на матч, которые могут быть распределены среди поклонников команд.
Но фанаты «аристократов» и «канониров» отказываются раскупать билеты и ехать в Баку. Как сообщает издание Times, «Арсенал» продал около 3500 билетов, «Челси» — 2000. Среди главных причин отсутствия спроса — высокая цена авиарейсов, малая пропускная способность аэропорта в столице Азербайджана, позднее начало матча, а также резко поднятые цены в отелях.
Таким образом, клубы вернут УЕФА около шести тысяч билетов, которые в таком случае поступят в свободную продажу для местных болельщиков. К слову, на данный момент, чуть менее чем за неделю до самого поединка, было продано около 23 тысяч пропусков (при вместимости Олимпийского стадиона чуть менее 70 тысяч).
Напомним, что матч «Челси» — «Арсенал» состоится в среду, 29 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию финала Лиги Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн решающий матч Лиги Европы.
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