Хомчак разъяснил ситуацию со скандальным "опросом" среди украинских военных

Политика

Командование Вооруженных Сил Украины не давало никаких указаний провести опросы среди военных о том, как они относятся к возможным переговорам с лидерами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Об этом написал в Facebook начальник Генерального штаба Украины, генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

«По моему поручению было выяснено, что 17 мая 2019 года на совещании руководящего состава Вооруженных Сил Украины начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины была поставлена задача провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми ДНР/ЛНР с возможными последствиями для Украины. Каких-либо других задач, которые касались организации проведения социологического исследования среди военнослужащих относительно возможных переговоров с так называемыми ДНР/ЛНР, руководящим составом Вооруженных Сил Украины не ставилось», — написал он.

По его словам, некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и определено неправомерное решение. По моему поручению телеграмму соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием отменили и отозвали. По данному факту назначено служебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что военных просят высказать свое мнение о возможных переговорах с боевиками так называемых «Л/ДНР».

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