В аэропорту Львова аварийно сел неисправный турецкий "Боинг", — СМИ

Происшествия

В международном аэропорту им. Даниила Галицкого (Львов) 23 мая совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 турецкой лоукост-авиакомпании Pegasus Airlines. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 19:50. По предварительной информации, самолет, летевший в Стамбул, экстренно приземлился из-за неисправности двигателя, сообщает «КРАПКА».

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как писали «ФАКТЫ», утром 17 мая в международном аэропорту «Одесса» совершил вынужденную экстренную посадку Airbus A321−231 авиакомпании Wind Rose. Воздушное судно выполняло рейс 7W7051 по маршруту Киев (Борисполь) — Шарм-эль-Шейх (Египет), когда поступило сообщение о нахождении на его борту взрывного устройства.

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