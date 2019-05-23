Спорт

Финляндия не пустила действующих чемпионов мира в полуфинал ЧМ по хоккею (видео)

В четверг, 23 мая, на 83-м по счету чемпионате мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице в вечерней программе определились еще два полуфиналиста.

¼ финала

Финляндия — Швеция — 5:4 после овертайма (Миккола, 1, Линдбом, 26, в свои ворота, Хаканпяя, 30, Анттила, 59, Маннинен, 62 — Клингберг, 3, Хорнквист, 17, Петтерссон, 21, Густафссон, 40).

Шведы, выигравшие два последних чемпионата мира, считались фаворитами в поединке с Финляндией. Правда, счет уже на первой минуте открыли «суоми», после чего до перерыва дважды пропустили. А после того, как «тре крунур» забросили третью шайбу в дебюте второй 20-минутки, казалось, что это для финнов нокаут. Но — нет, «суоми» удалось сравнять счет и вернуть интригу в поединок.

При ничейном счете в концовке второго периода едва не произошел казус с броском Густафссона, после которого шайба попала в камеру в створе ворот и вылетела в поле. Судьи не среагировали на это, подумав, что финнов спасла стойка, но, когда атака была закончена, просмотрели видеоповтор, после чего справедливость восторжествовала. Минимальное преимущество «тре крунур» держалось до последних минут, когда за 89 секунд до финальной сирены финны смогли отыграться. В итоге, путевка в полуфинал определялась в овертайме, в котором «суоми» хватило одного броска, чтобы отправить действующих чемпионов мира домой.

Видео спасительной шайбы финнов за 89 секунд до финальной сирены

Видео победной шайбы Финляндии в овертайме

Чехия — Германия — 5:1 (Коварж, 34, 60, Ворачек, 45, Кубалик, 52, Палат, 54 — Мауэр, 38).

Перед стартом турнира Чехия и Германия провели два товарищеских матча, и в обоих с минимальным перевесом побеждали чехи. Не получилось у подопечных Милоша Ржиги легкой прогулки и на чемпионате мира в поединке с немцами. После «сухого» первого периода команды обменялись заброшенными шайбами во втором, но в заключительной 20-минутке чехи расставили все по своим местам, трижды поразив ворота соперника и обеспечив себе место в полуфинале.

Таким образом, в полуфиналах, которые пройдут в субботу, 25 мая, встретятся: Россия — Чехия, Канада — Финляндия.

В списке лучших бомбардиров ЧМ-2019 по системе «гол + пас» немного оторвался от преследователей швед Вильям Нюландер, набравший 18 очков (5 шайб, 13 передач). У россиянина Никиты Кучерова (6+10) и чеха Якуба Ворачека (4+12) — по 16 баллов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Канада на ЧМ по хоккею спаслась от поражения в матче со Швейцарией за 0,4 (!) секунды до сирены.

Фото IIHF

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