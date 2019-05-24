Происшествия

В Харькове мужчина ударил по лицу дедушку, который играл на аккордеоне возле выхода из метро (видео)

В Харькове избили пожилого мужчину, который радовал пассажиров своей игрой на аккордеоне возле входа на станцию метро «Героев труда». Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Харьков 1654».

«Какой-то идиот ударил по лицу дедулю, который каждое утро играет на аккордеоне на выходе из метро Героев Труда. Также запретил играть и угрожал прирезать. Назвался общественным деятелем», — говорится в описании к видео.

В соцсети разгорелось активное обсуждение данного случая.

«И не нашлось мужчины, давшего этому уроду в дыню? Мужики, вы где? Аууу! Что теперь все стали просто мачо?» — написала одна из пользователей.

«Телки какие то. Выключи телефон и поломай челюсть деятелю», — написал еще один.

«Сколько тварей водится на земле… всякого возраста. не малолетка, с плешивой башкой, но и оно творит беспредел», — пишет еще один.

Как писали «ФАКТЫ», в январе в Киеве возле станции метро «Университет» неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида. Инцидент произошел вечером на территории ботанического сада имени Александра Фомина возле станции метро «Университет».

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