- 10:59 Оптические иллюзии на грани волшебства: венесуэлец снимает удивительные видео, используя спецэффекты
- 10:57 Зама Садового во Львове облили краской
- 10:52 Богдан о Медведчуке: мы не рассматриваем его в качестве переговорщика
- 10:49 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 10:37 Референдум недопустим: Тимошенко выступила против инициативы команды Зеленского
- 10:20 Покупка ДТЭК «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» не снизит конкуренцию, – эксперт
- 10:16 Серена Уильямс замечена в Париже в инвалидном кресле: Свитолина начнет «Ролан Гаррос» матчем с ее сестрой
- 10:15 Коломойский озвучил новые планы по ПриватБанку
- 10:10 Дожди и даже грозы: синоптики озвучили свежий прогноз погоды на выходные
- 10:06 У Зеленского отреагировали на петицию за отставку президента
На Донбассе в казарме сгорело более десятка боевиков
В оккупированном Стаханове (Луганская область) во время пожара в казарме погибли 12 боевиков. Ранее сообщалось, что бойцы 24-й бригады им. Короля Данила уничтожили вражескую БМП.
Как сообщает волонтер Юрий Мысягин, казарма сгорела несколько дней назад после «камнепада с неба». «Сгорело 12 человек. Сколько подгорело — пока точной информации нет, но погорельцев ой как немало. 23 мая на Максимовском городском кладбище хоронили восьмерых, которым места выделил лично мэр Стаханова», — пишет Юрий Мысягин на своей страничке в социальных сетях.
По его информации, все погорельцы — из 1-го батальона 6 полка. «Того самого 6-го полка, который на той недели, во время своей ротации так хорошо отгреб от неизвестной „Третьей силы“, что потерял 21 единицу своей гусеничной и колёсной техники», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 единиц техники боевиков «ЛНР» была ликвидирована 17 мая в районе оккупированного боевиками Первомайска. Были уничтожены или повреждены, в частности, КАМАЗ, УРАЛ, две штуки МТЛБ (многоцелевой тягач лёгкий бронированный), еще два МТЛБ с зенитными установками и 15 единиц различных автомобилей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...