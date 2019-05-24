На Донбассе в казарме сгорело более десятка боевиков

Украина

В оккупированном Стаханове (Луганская область) во время пожара в казарме погибли 12 боевиков. Ранее сообщалось, что бойцы 24-й бригады им. Короля Данила уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает волонтер Юрий Мысягин, казарма сгорела несколько дней назад после «камнепада с неба». «Сгорело 12 человек. Сколько подгорело — пока точной информации нет, но погорельцев ой как немало. 23 мая на Максимовском городском кладбище хоронили восьмерых, которым места выделил лично мэр Стаханова», — пишет Юрий Мысягин на своей страничке в социальных сетях.

По его информации, все погорельцы — из 1-го батальона 6 полка. «Того самого 6-го полка, который на той недели, во время своей ротации так хорошо отгреб от неизвестной „Третьей силы“, что потерял 21 единицу своей гусеничной и колёсной техники», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 единиц техники боевиков «ЛНР» была ликвидирована 17 мая в районе оккупированного боевиками Первомайска. Были уничтожены или повреждены, в частности, КАМАЗ, УРАЛ, две штуки МТЛБ (многоцелевой тягач лёгкий бронированный), еще два МТЛБ с зенитными установками и 15 единиц различных автомобилей.

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