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Пела на концерте в честь аннексии Крыма: в Одессе активисты грозят срывом выступления Елены Темниковой
Проукраинские активисты заявили о готовности сорвать выступление российской певицы Елены Темниковой, которое запланировано на пятницу, 24 мая, в 22:00, в одесском ночном клубе «Ибица». Произойдет это в том случае, если соответствующие меры не предпримет СБУ, в региональное управление которой накануне, 23 мая, с заявлением еще раз обратился, в частности, лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул.
В то же время в соцсетях появился анонс мероприятия под названием: «Одесса против путинской фанатки Темниковой». Активисты призывают горожан вооружиться палками и не дать выступить одному из «голосов Кремля». Они также возмущены позицией владельцев частного элитного клуба «Ибица», которые открывают сезон с выступления «пропутинской певички». При этом реклама зазывает: «Вживую пообщаться с одной из самых востребованных поп-артисток на просторах СНГ…»
Ганул сообщил, что ранее активисты патриотических организаций проводили беседу с администрацией ночного клуба Ibiza Beach Club, а также обратились в СБУ. Однако концерт до сих пор не отменили.
«Она обожает руководство РФ и Путина, убившего десятки тысяч украинцев. Разве такие „артисты“ должны выступать в украинской Одессе? Если кто забыл, то у нас война уже шестой год, эту войну развязала Российская Федерация» , — написал активист на своей странице в Facebook.
Елена Темникова — российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место во втором сезоне музыкального шоу талантов «Фабрика звезд». Соло выступает с 2014 года.
Певица сама неоднократно хвасталась, что является ярой фанаткой Путина и Медведева, а также обожает правительство РФ.
В 2017 году Елена Темникова участвовала в концерте, проходившем в Москве в честь трехлетнего юбилея аннексии Крыма и заявила тогда со сцены: «Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство». Другие участники того же концерта «Весна» вроде групп «Любэ», «Градусы», «Пицца» и других внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Украину.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что российские артисты, прибывшие в Керчь для выступления на массовых гуляниях в пятую годовщину аннексии Крыма, обнаружили, что развлекать особо и некого: на концерт пришли от силы несколько десятков человек.
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