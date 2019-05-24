Зеленский начал отменять указы Порошенко

Политика

Президент Владимир Зеленский, чьи кадровые назначения бурно обсуждаются в украинском обществе, на пятый день своего пребывания в должности отменил указы своего предшественника Петра Порошенко.

Речь идет о должностях в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, указом № 322/2019 президент отменил указ от 4 мая № 186 об увольнении Юрия Артеменко.

Своим же указом № 324/2019 уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Также указом № 323/2019 отменен указ Порошенко от 4 мая о назначении Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий — пять лет с дня назначения.

Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада.

В свою очередь уволенный Владимир Горковенко во время пресс-конференции в пятницу дал понять, что считает указы Зеленского незаконными и не исключает обращение в суд.

Отметим, раньше Горковенко работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации президента.

Более подробно об указах президента Зеленского и новых кадровых решениях можно прочесть в материале «ФАКТОВ».

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