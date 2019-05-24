Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру в Канаде (фото)

Мир

В Канаде неизвестные повредили памятник Святому Владимиру Великому, установленный у украинской церкви в городе Виннипеге. Напомним, в Киеве вандалы изуродовали памятник легендарным основателям украинской столицы.

Как пишет канадский вещатель СВС News, статую обезглавили, кроме этого, неизвестные отбили трезубец с верхней части скульптуры. Эти части памятника украдены.

Памятник Святому Владимиру находится возле Украинского католического храма Святых Владимира и Ольги на МакГрегор-стрит между проспектами Стелла и Флора.

Он был создан известным местным скульптором Лео Молом и освящен в 1984 году Папой Иоанном Павлом II.

По одной из версий, за повреждением памятника могут стоять местные подростки.

В свою очередь, в полиции сказали, что им известно о данном инциденте, и квалифицировали произошедшее как вандализм и воровство.

Прихожане храма и настоятель надеются, что украденные части вернут и памятник восстановят.

Напомним, в Харькове вандалы разгромили памятник в честь провозглашения государственного суверенитета Украины, а гранитную табличку «Воинам УПА», установленную на улице Алчевских, завалили мешками с мусором.





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