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В России школьник на последнем звонке напал на депутата из партии Путина (видео)
В поселке Юрино (Марий Эл, Россия) произошло ЧП на празднике «Последнего звонка» — школьник выбежал из толпы и ударил депутата «Единой России» Екатерину Вахитову, которая пришла на праздник «с поздравлением». Напомним, «ФАКТЫ» писали о неоднозначном флешмобе, который устроили одиннадцатиклассники во Владивостоке перед последним звонком.
На видео, появившемся в сети, видно, что юноша с разбега ударил Вахитову по голове, после чего она на миг согнулась от боли.
В этот момент драчуна скрутили его одноклассники и вывели из зала.
В пресс-службе МВД Республики Марий Эл подтвердили, что депутат написала заявление в полицию, и в настоящее время проводится проверка изложенных в нем фактов. После этого дело будет официально передано в Следственный комитет.
Однако привлечь школьника к ответственности, скорее всего, не удастся, поскольку медиками он признан психически нездоровым. При этом в школе уверяют, что мальчик не проявлял агрессии во время учебы, хотя его односельчане сообщили журналистам обратное.
В комментариях к опубликованному в сети видео пользователи сделали вывод, что такой же реакции от своего народа должны ждать все депутаты-«единоросы».
Напомним, сын Жириновского сделал громкое заявление о грядущем обрушении здания Государственной Думы РФ, а его отец устроил истерику после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
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