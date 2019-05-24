С Россией что-то случится: Гордон рассказал, когда Украина вернет Крым и Донбасс (видео)

Политика

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон назвал проведение референдума относительно дружбы с Россией ошибкой.

«Референдум — а что он даст? Чтобы мы на уступки шли — уступки? Чем мы можем уступать? Думаю, что референдум — это ошибка», — заявил он, сообщает Громадське.

По словам Гордона, не может быть переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один.

«У Путина разговор будет простым: Донбасс забирайте, только сделайте федерализацию, там должны быть выборы, чтобы боевиков завести в украинский парламент, чтобы еще расшатывали в Киеве нам все. То есть Донбасс ваш, Крым наш, разговоры об этом оставляем, и скажите своим друзьям западным, чтобы санкции снимали. Все. Путин не может сказать: забирайте Крым и Донбасс, это политическое харакири, его выгонят из Кремля россияне», — считает журналист.

Он объясняет такое поведение идеологией империи, которая «сидит во многих миллионах россиян, и Украина им болит, как отрезанная нога».

«Переговоров с Путиным один на один не может быть вообще, они ни к чему не приведут. Могут быть переговоры в нормандском формате, в Будапештском формате, когда сидят президенты Украины, России, США, Франции, еще и канцлер Германии и председатель Европейского союза», — говорит Гордон.

Он уверен, что с Россией что-то может случиться в любой момент.

«Мы не заберем Крым и Донбасс, пока с Россией что-то не произойдет. Или с Путиным, или с Россией. А то, что это может произойти в любой момент, я в это просто верю. Потому что помню, как распался Советский Союз, на глазах, раз — и нету. Поэтому может распасться Россия, может что-то произойти с Путиным. Нам надо сидеть на берегу реки и ждать», — считает журналист.

Как писали «ФАКТЫ», о бессмысленности референдума по диалогу с Россией предостерег и другой журналист Павел Казарин. По его мнению, инициатива по проведению референдума относительно переговоров с Россией, это такая утрамбовка, вскапывание почвы под какой-то довольно безответственный сценарий мирных переговоров с Россией, за который политики, которые его будут предлагать, не хотят брать ответственность.

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