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Во что Украине обойдется указ Зеленского о роспуске Рады: названы цифры
Роспуск Верховной Рады, указ о котором подписал президент Украины Владимир Зеленский, обойдется налогоплательщикам в 300−400 миллионов долларов.
Как сообщает «Украинская правда», такие цифры озвучил первый заместитель председателя совета Национального банка Украины Тимофей Милованов. «По поводу роспуска парламента — да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300−400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь занимать придется под другие проценты», — заявил Милованов и добавил, что дефолт «положит» украинские банки.
«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8−10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны», — считает первый заместитель председателя совета НБУ.
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