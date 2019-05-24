Экс-главу Генштаба Заману выпустили из-под стражи: названа причина

Украина

Основанием для освобождения начальника Генштаба Владимир Заманы из-под стражи стало завершение досудебного расследования по его делу. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре, отметив, что на отмене ареста настаивала защита генерала.

«Основаниями для принятия такого решения (суда. Ред.) стали, в том числе, доводы стороны защиты об изменении рисков… в связи с объявлением Главной военной прокуратурой об окончании досудебного расследования», — заявил источник «Украинской правды» в ГПУ.

Также здесь напомнили, что предусмотренными законом рисками, которые могут служить основанием для ареста, является бегство от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное влияние на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.

Тем не менее сторона обвинения намерена тщательно изучит все другие основания после провозглашения судом полного текста постановления апелляционного суда (назначено на 29 мая).

Напомним, бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане объявили подозрение в госизмене и развале украинской армии. При этом он сам публично обвинял руководство Украины, которое допустило в 2014 году сдачу Крыма.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter