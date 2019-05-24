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В России на празднике последнего звонка на школьниц обвалился потолок (видео)
В Омской области во время последнего звонка на голову одной из выпускниц рухнула штукатурка. Напомним, в конце апреля в школе № 112 Днепра обрушился потолок в кабинете 1 класса.
ЧП в Сибири произошло в гимназии № 147. При этом праздник продолжался. Видео в Twitter опубликовал пользователь Vitauskas.
«Приостановить праздник и вывести подростков со сцены никто даже и не думал. А зачем? Бабы еще нарожают!», — написал он.
В гимназии № 147 Омской области во время последнего звонка на голову одной из выпускниц рухнул большой кусок штукатурки. Приостановить праздник и вывести подростков со сцены никто даже и не думал. А зачем? Бабы еще нарожают! pic.twitter.com/imv9yDQEA2— Vitauskas (@Vitauskas_A) May 24, 2019
Однако не только коммунальными проблемами отметились дни окончания учебного года в России. Во Владивостоке одиннадцатиклассники перед последним звонком на дне самоуправления устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Школьница оделась в полицейскую форму и позировала в окружении мальчиков-зайчиков с заклеенными скотчем сосками.
В поселке Юрино (Марий Эл) на празднике последнего звонка школьник выбежал из толпы и ударил депутата «Единой России» Екатерину Вахитову, которая пришла «с поздравлением».
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