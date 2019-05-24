"Лавров предлагал выпить водки": Климкин раскрыл неожиданные детали переговоров в Минске

Политика

Уходящий в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин на телеканале СТБ вспомнил одно из важных событий в своей карьере — переговоры в Минске в 2015 году, которые длились восемнадцать с половиной часов. Климкин заявил, что глава российского МИДа Сергей Лавров в начале переговорного процесса отвел в отдельную комнату своих немецкого, французского и украинского коллегу, и предлагал им выпить водки марки «Беловежская».

«Когда все начиналось, Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повел в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то… это было что-то такое — «Беловежская», и начал говорить: «Давайте начнем переговоры с тем, что выпьем», — рассказал Климкин.

По словам Климкина, Лавров всем своим видом хотел показать, что от него в переговорном процессе ничего не зависит.

«На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры… Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно. Но Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем — вот идите к Путину», — рассказал Климкин.

Напомним, в Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мер.

Скандально известный украинский политик и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, который принимал участие в работе Минской группы по вопросам обмена пленными, заявил, что не может больше представлять интересы Украины в диалоге с Россией, так как не разделяет позицию новой украинской власти.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский сегодня встретился с участниками переговорного процесса в Минске от Украины, на которой ему передали списки заложников и «пропавших» на Донбассе и в России украинцев.

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