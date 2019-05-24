Зеленский встретился с представителями Трехсторонней контактной группы по Донбассу: первые детали

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками переговорного процесса в Минске от Украины, на которой ему передали списки заложников и «пропавших» на Донбассе и в России украинцев. Деталями встречи в своем Facebook поделилась сложившая полномочия в качестве представителя Украины в гуманитарной подгруппе Минского переговорного процесса Ирина Геращенко.

По ее словам, на встречу позвали также руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.

Подробности переданных Зеленскому и его администрации данных Геращенко не привела, однако выразила надежду, что они должны помочь освободить сограждан, за которых вся Украина боролась годами.

«Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп», — заявила Геращенко.

Напомним, ранее родственники узников Кремля обратились к президенту Зеленскому с призывом создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединит представителей государства, волонтеров и правозащитных организаций, осуществляющих поддержку и освобождение заложников Кремля в России.

В свою очередь боевики «ЛДНР» продолжают удерживать как минимум 107 украинских заложников.



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