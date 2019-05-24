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Зеленский встретился с представителями Трехсторонней контактной группы по Донбассу: первые детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками переговорного процесса в Минске от Украины, на которой ему передали списки заложников и «пропавших» на Донбассе и в России украинцев. Деталями встречи в своем Facebook поделилась сложившая полномочия в качестве представителя Украины в гуманитарной подгруппе Минского переговорного процесса Ирина Геращенко.
По ее словам, на встречу позвали также руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.
Подробности переданных Зеленскому и его администрации данных Геращенко не привела, однако выразила надежду, что они должны помочь освободить сограждан, за которых вся Украина боролась годами.
«Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп», — заявила Геращенко.
Напомним, ранее родственники узников Кремля обратились к президенту Зеленскому с призывом создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединит представителей государства, волонтеров и правозащитных организаций, осуществляющих поддержку и освобождение заложников Кремля в России.
В свою очередь боевики «ЛДНР» продолжают удерживать как минимум 107 украинских заложников.
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