Медведчук отказался представлять Украину на переговорах с Россией по Донбассу

Политика

Скандально известный украинский политик и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук в интервью российским СМИ заявил, что не может представлять интересы новой украинской власти во время переговоров Украины и России.

По его словам, его позиция коренным образом отличается от позиции президента Зеленского.

«Я выступаю за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — заявил Медведчук.

Политик объявил об этом после слов главы Администрации президента Андрея Богдана о том, что Медведчук не может быть переговорщиком относительно прекращения войны на Донбассе.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский против особого статуса для Донбасса и «амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях». Медведчук также вспомнил слова Зеленского о том, что между Украиной и РФ из общего осталась только граница, а также его заявление о том, что «никаких переговоров с Россией не будет».

Напомним, раньше из Минского переговорного процесса вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая длительное время была уполномоченным президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представляла Украину в гуманитарной подгруппе.

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