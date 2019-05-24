- 17:34 В Кремле назвали условия встречи Путина с Зеленским
- 17:32 Настю Каменских заподозрили в беременности
- 17:12 Экс-главу Генштаба Заману выпустили из-под стражи: названа причина
- 17:08 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 17:06 Ситуация угрожающая: Хомчак оценил возможность широкомасштабного вторжения РФ в Украину
- 17:03 Почти отрезал голову однокласснику: на Закарпатье 15-летнему убийце дали 3,5 года тюрьмы
- 16:54 Не реагировали на крики пассажиров: в России произошло новое ЧП с Sukhoi Superjet
- 16:51 Украина – США: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 16:51 Прорабатываются два варианта: у Зеленского рассказали о переезде АП с Банковой
- 16:50 «Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Медведчук отказался представлять Украину на переговорах с Россией по Донбассу
Скандально известный украинский политик и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук в интервью российским СМИ заявил, что не может представлять интересы новой украинской власти во время переговоров Украины и России.
По его словам, его позиция коренным образом отличается от позиции президента Зеленского.
«Я выступаю за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — заявил Медведчук.
Политик объявил об этом после слов главы Администрации президента Андрея Богдана о том, что Медведчук не может быть переговорщиком относительно прекращения войны на Донбассе.
Он добавил, что президент Владимир Зеленский против особого статуса для Донбасса и «амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях». Медведчук также вспомнил слова Зеленского о том, что между Украиной и РФ из общего осталась только граница, а также его заявление о том, что «никаких переговоров с Россией не будет».
Напомним, раньше из Минского переговорного процесса вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая длительное время была уполномоченным президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представляла Украину в гуманитарной подгруппе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...