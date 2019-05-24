Украина

Миссия МВФ встретилась с директором НАБУ: что об этом известно

Представители работающей в Киеве миссии МВФ встретились с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины. Как сообщила пресс-служба силовиков, обсуждалось усиление способности НАБУ как органа досудебного расследования, а также необходимость предоставления Бюро права на самостоятельное снятие информации с каналов связи.

Одновременно директор Бюро Артем Сытник пожаловался донорам Украины на постоянное сопротивление, которое приходится преодолевать на пути привлечения к ответственности за коррупцию высших должностных лиц государства.

Напомним, что по результатам своей работы сотрудники миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

«ФАКТЫ» писали, что главным препятствием для продолжения сотрудничества с Фондом может стать отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение. Ситуация еще больше усугубилась после заявления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

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