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«Куратор» российских боевиков на Донбассе Сурков уволился, — СМИ
Помощник президента России Владимира Путина и уполномоченный РФ по вопросам Донбасса Владислав Сурков уволился. Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь».
«Сурков написал заявление об отставке», — говорится в посте.
Других подробностей журналисты не приводят.
Как известно, в июне 2018 года Путин переназначил Суркова на должность помощника и уполномоченного РФ по вопросам Донбасса. В его обязанности входило определение внутренней и кадровой политики в «ЛНР» и «ДНР».
Позже российские СМИ сообщили, что Сурков может покинуть должность помощника Путина. Наиболее вероятным кандидатом на его должность называли действующего уполномоченного по Приволжскому федеральному округу Михаила Бабича.
В начале мая, как писали «ФАКТЫ», стал известен хитрый замысел Кремля: несмотря на то, что Москва якобы поменяла своего куратора по Донбассу, назначив на эту должность отозванного из Беларуси ФСБшника Михаила Бабича, политика Кремля в отношении оккупированных территорий Украины не изменилась. Куратором самого Бабича по-прежнему остался бессменный Владислав Сурков. Косвенным подтверждением этого стало то, что несколько дней назад Владислав Сурков посетил в Ростове-на-Дону турнир по смешанным единоборствам (ММА), где встретился с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Во время встречи собеседники дружески общались и живо комментировали бой.
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