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«Добились того, за что боролись»: в Сети показали пустые прилавки «магазинов» в «ДНР»
Во временно оккупированном Российской Федерацией городе Донецк значительно усилился социальный кризис, вследствие низкой платежной способности граждан Украины, вынужденных жить в оккупации. Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Оборона Мариуполя».
Отмечается, что из-за обнищания населения значительно уменьшилось количество товаров, которые поступают в оккупированный город, вследствие чего закрываются крупные торговые центры.
«Как стало известно, до 31 мая планируется закрытие «Центра Оптово-розничной Торговли «МОСТ» (до оккупации назывался ТЦ «Метро) и сети торговой марки «Лучиано». Сотрудников указанных заведений уже увольняют. По состоянию на конец мая в торговых центрах сети «Амстор сity» практически отсутствует выбор товаров и уже закрылись ряд магазинов по Донецку (в районе ж/д вокзала, возле цирка, на бульваре Шевченко, в Петровском районе города)», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на сегодняшний день уже закрылись все магазины сети супермаркетов «Обжора». В магазинах сети «Первый республиканский супермаркет» и «Супермаркет «Народный» (до оккупации принадлежали украинской компании «АТБ-Маркет») фиксируется ограниченный ассортимент товаров, большая часть торговой площади пустует.
При этом в сообщении отмечается, что у рядовых граждан практически нет средств для покупки товаров первой необходимости.
«Добились того, за что боролись», — пишет под постом один из читателей.
Напомним, что в марте в Сеть выложили фотографии из супермаркета «Амстор» в Донецке, который находится по бульвару Шевченко. По словам автора фото, полки в магазине заполнены всего на десять процентов. «Такого за эти пять лет еще не было. Видимо, все?» — написали в комментарии. Автор же поста указал, что в другом супермаркете этой же сети, который расположен возле городского цирка, наблюдается похожая картина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», террористическая группировка «ДНР» «национализировала» торговые объекты ООО «ЮгТехЛогистика» в Донецке, Макеевке и Харцызске (территория, которая находится вне контроля украинского правительства).
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