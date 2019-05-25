- 7:14 Зеленский провел встречу с главой НБУ: что обсуждали
- 6:55 Кейт Миддлтон нарушила протокол, поцеловав Елизавету II в щеку
- 6:53 Украина – Катар: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 6:20 Невероятная сила воли: женщина без рук научилась управлять самолетом
- 5:55 Плохая примета: на свадьбе Насти и Потапа случился неприятный инцидент
- 5:27 Создатель VK и Telegram Павел Дуров похвалил президента Украины: названы причины
- 4:45 Последние выходные весны начнутся с дождей: синоптики озвучили "мокрый" прогноз
- 3:55 Жертва одиночества: парень пытался заняться сексом с водопроводной трубой, но застрял в ней
- 3:25 Любит рисовать полуголой: у новой жены Цекало обнаружили интересное хобби
- 2:55 «Добились того, за что боролись»: в сети показали пустые прилавки «магазинов» в Донецке
Плохая примета: на свадьбе Насти и Потапа случился неприятный инцидент
На свадьбе Потапа и Насти Каменских молодожены демонстрировали настоящую идиллию. Певица в белом подвенечном платье буквально сияла от счастья, а продюсер, нарядившийся в светлый костюм, смотрел на новоиспеченную супругу влюбленными глазами.
В то же время на торжестве не обошлось и без досадного инцидента. Так, издание «7Дней» нашло видео, на котором Потап по дороге к алтарю потерял бутоньерку. Заметив пропажу, он вернулся, поднял букетик и водрузил на место. Репортеры отметили, что это плохая примета — брак Потапа и Насти под угрозой.
Вспомнили они и известную фразу о женитьбе в мае. Якобы влюбленные, выбравшие для свадьбы последний месяц весны, будут маяться всю жизнь.
Напомним, что Настя и Потап оформили свои отношения 23 мая. В сети появилось много фотографий и видео с торжества. Влюбленные предпочли выездную церемонию: клятвы верности они принесли среди высоких сосен, окружающих ресторан.
На праздничный банкет были приглашены 250 человек, в том числе украинские знаменитости. Тина Кароль и Катя Осадчая с радостью поздравили молодоженов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», громкая свадьба звезд украинского шоу-бизнеса Насти Каменских (NK) и Потапа продолжилась на следующий день после пышного торжества. Застолье новоиспеченные муж и жена устроили в кругу семьи и близких друзей. На молодых уже не было костюма и шикарного платья. На второй день Каменских одела белые джинсы и футболку, Потап — шорты и футболку спортивного бренда. Также Настя Каменских поделилась видео, где она вместе с близкими поет украинские песни за столом. В частности, звучат «Червона рута» и «Чому Розплетена Коса».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...