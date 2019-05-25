Плохая примета: на свадьбе Насти и Потапа случился неприятный инцидент

Шоу-бизнес

На свадьбе Потапа и Насти Каменских молодожены демонстрировали настоящую идиллию. Певица в белом подвенечном платье буквально сияла от счастья, а продюсер, нарядившийся в светлый костюм, смотрел на новоиспеченную супругу влюбленными глазами.

В то же время на торжестве не обошлось и без досадного инцидента. Так, издание «7Дней» нашло видео, на котором Потап по дороге к алтарю потерял бутоньерку. Заметив пропажу, он вернулся, поднял букетик и водрузил на место. Репортеры отметили, что это плохая примета — брак Потапа и Насти под угрозой.

Вспомнили они и известную фразу о женитьбе в мае. Якобы влюбленные, выбравшие для свадьбы последний месяц весны, будут маяться всю жизнь.

Напомним, что Настя и Потап оформили свои отношения 23 мая. В сети появилось много фотографий и видео с торжества. Влюбленные предпочли выездную церемонию: клятвы верности они принесли среди высоких сосен, окружающих ресторан.

На праздничный банкет были приглашены 250 человек, в том числе украинские знаменитости. Тина Кароль и Катя Осадчая с радостью поздравили молодоженов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», громкая свадьба звезд украинского шоу-бизнеса Насти Каменских (NK) и Потапа продолжилась на следующий день после пышного торжества. Застолье новоиспеченные муж и жена устроили в кругу семьи и близких друзей. На молодых уже не было костюма и шикарного платья. На второй день Каменских одела белые джинсы и футболку, Потап — шорты и футболку спортивного бренда. Также Настя Каменских поделилась видео, где она вместе с близкими поет украинские песни за столом. В частности, звучат «Червона рута» и «Чому Розплетена Коса».

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