Общество

День Киева: красивые открытки и поздравления с праздником

26 мая Киев отмечает День города. Традиционно программа празднований составлена так, чтобы охватить два выходных дня. В этом году подготовлены 26 культурных и спортивных событий. Самыми зрелищными из них обещают стать концерты в центре города, велодень, регата и 27-й пробег под каштанами.

Выбор даты для праздника — последнее воскресенье мая — был очень удачным. Весь город наполнен цветущими каштанами и сиренью. А фото с живописными видами Киева станут отличной поздравительной открыткой. Напомнить киевлянам о дне любимого города можно еще и поздравлениями в стихах.

Киев — град столичный

Празднует отлично,

Отмечает день рожденья,

Принимает поздравленья.



Киевлянам всем везенья!

Любимый город, с днем рожденья!







Пусть сияют счастьем лица

В нашей праздничной столице.



Как будет организовано движение транспорта в городе на время праздника и какие улицы будут перекрыты, читайте в материале «ФАКТОВ».

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