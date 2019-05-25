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Общество

День Киева: красивые открытки и поздравления с праздником

11:05 25 мая 2019 47
киев
Инф. «ФАКТОВ»

26 мая Киев отмечает День города. Традиционно программа празднований составлена так, чтобы охватить два выходных дня. В этом году подготовлены 26 культурных и спортивных событий. Самыми зрелищными из них обещают стать концерты в центре города, велодень, регата и 27-й пробег под каштанами.

Выбор даты для праздника — последнее воскресенье мая — был очень удачным. Весь город наполнен цветущими каштанами и сиренью. А фото с живописными видами Киева станут отличной поздравительной открыткой. Напомнить киевлянам о дне любимого города можно еще и поздравлениями в стихах.

каштан

Киев — град столичный
Празднует отлично,
Отмечает день рожденья,
Принимает поздравленья.

киев

Киевлянам всем везенья!
Любимый город, с днем рожденья!

фейерверк

каштан

Пусть сияют счастьем лица
В нашей праздничной столице.

киев

Как будет организовано движение транспорта в городе на время праздника и какие улицы будут перекрыты, читайте в материале «ФАКТОВ».

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