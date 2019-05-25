Плоггинг: очищаем планету и сжигаем лишние калории

Стиль жизни

Что-то новенькое

Многие из тех, кто хоть раз занимались утренней пробежкой по парку, знают, как разбросанные под деревьями пачки от сигарет и стаканчики из-под кофе могут испортить настроение. Поднимаем глаза, чтоб не видеть этого безобразия, и видим, как в воздухе кружится полиэтиленовый пакет… Кажется, от этого мусора никуда не скрыться. Так и хочется остановиться, подобрать все это безобразие и бросить в урну. Но потом приходит мысль, что не стоит сбивать только что открывшееся второе дыхание, да и вообще, почему кто-то будет сорить, а я стану это подбирать? И мы пробегаем мимо. А тем временем группа украинских активистов во главе с киевлянкой Еленой Ханчановой специально выбегают на «мусоросборную» тренировку. Такой спорт называется плоггинг — от шведских слов jogging, «бег трусцой», и plocka upp, «подобрать». Чтоб разобраться в том, что это за спорт, я решила стать плоггером и вместе со своим 10-летним сыном мы позвали Елену Ханчанову на совместную пробежку и уборку по Отрадненскому парку.

Встречаемся возле входа в парк в 3 часа дня. Очень жарко. Думаю о том, что лучше было бы назначить наш пробег на вечер или раннее утро — упаримся бегать по такой духоте, да еще с мешком собранного мусора наперевес. Особенно учитывая, что уровень спортивной подготовки что у меня, что у сына — начальный.

- Не переживайте, — улыбаясь, успокаивает наша плоггинг-гид Елена Ханчанова. — Тем и хорош такой вид спорта, что им могут заниматься хоть профессиональные спортсмены, хоть начинающие. Да что там говорить, даже детки выходят с нами на наши пробежки. Самому юному нашему плоггеру-девочке было пять лет, когда она к нам присоединилась вместе со своей мамой. Так что не переживайте, надевайте перчатки, берем мешок — и вперед!

Начали мы в довольно быстром темпе. Минут через пять и я, и мой сын раскраснелись и начали выдыхаться. К тому же наш парк был довольно чистым в той части, где мы бежали. Останавливаться, чтобы что-то подобрать, поначалу не было нужды. Неподалеку от бювета под забором мой сын нашел первый трофей — пластиковые крышечки и обертку от мороженного. Я подобрала с земли несколько трубочек и салфетки.

- Бумажные не берите, — остановила меня Лена. — Они перегниют. А вот влажные делаются из материалов, которые разлагаются очень долго и портят окружающую среду. То же самое касается любого пластика и полиэтилена.

Всего за двадцать пять минут мы пробежали два с половиной километра.

Что поразительно — усталости в конце не было совсем. Во-первых, потому что, наклоняясь или приседая за мусором, ты останавливаешься и успеваешь перевести дух. Во-вторых, в отличие от скучной пробежки трусцой, когда думаешь только о том, как устали твои ноги и скорее бы это все уже закончилось, плоггинг напоминает увлекательный квест, где ты зорко высматриваешь добычу и наперегонки за ней мчишься. В результате нашего короткого марш-броска неожиданно набрался целый мешок пластикового мусора.

- Сегодня мешок было нести просто, потому что мусор весь объемный и легкий, — улыбается Елена. — А вот когда мы с ребятами выносим из лесов все, включая банки из-под пива, контейнеры от машинного масла и так далее, бежать с таким грузом, конечно, непросто. Из этих соображений часто не берем стеклянную тару — бутылки, стаканы, банки. А окурки подбираем, только в каком-то конкретном месте их очень много. А если валятся один, ради него не останавливаемся. Ну и главное, что я всегда говорю нашим плоггерам — надевайте плотные перчатки. Мусор не стерильный, к тому же может попасться что-то острое, например. Шприцы или битое стекло.

— Лена, расскажите, как вы стали плоггером? Ведь еще несколько лет назад никто в Украине о таком виде спорта и не слышал.

— Ну, сначала я стала спортсменом. Еще в 2007 году всерьез занялась бегом, преодолевала за одну тренировку до десяти километров. А в 2012 году пробежала в Казахстане свой первый марафон — 42 километра. Потом год проучилась в Федерации фитнеса и стала тренером. Пыталась совмещать восьмичасовую работу в офисе (я была директором по маркетингу крупной финансовой компании), и занятие по вечерам со своими учениками. А потом вдруг осознала, что не хочу так больше, что хочу сосредоточиться только на спорте, что мне приносит это удовольствие. Муж меня поддержал, я уволилась, и посвятила всю себя фитнесу и бегу. Что касается плоггина, то я занималась им всегда, только не знала, что это так называется. Просто во время пробежки никогда не могла просто переступить через валяющийся на моем пути фантик или пластиковый стаканчик. Подбирала, бежала дальше до ближайшей урны, выбрасывала. А потом узнала, что в Швеции таким экологическим видом спорта целенаправленно занимается очень много людей — улучшают свое здоровье и спасают планету. Я загорелась и организовала первый в Украине плоггинг-клуб. Нас поддержал оргкомитет самого масштабного ежегодного благотворительно-спортивного «Пробега под каштанами». Кстати, в воскресенье, 27 мая, это ежегодное мероприятие пройдет уже в 27 раз и соберет более 17 тысяч участников. В прошлом году с помощью этой удивительной акции было собрано 145 тысяч гривен, переданных на закупку медицинского оборудования. В этом году, надеюсь, побьем этот рекорд. Горжусь, что являюсь тренером и координатором «Пробега под каштанами». А также создателем группы «Киев Плоггинг Клуб». У нас есть страничка в Facebook.

Мы с ребятами-активистами собираемся в свободное время, бегаем по киевским паркам и очищаем их от пластика. Поначалу мы собирали мусор в полиэтиленовые мешки, пользовались одноразовыми резиновыми или клеенчатыми перчатками. Потом поняли, что в этом нет никакого смысла: мы боремся против пластика, используя такой же пластик. Так что теперь перчатки у нас многоразовые, а вместо пакетов для мусора мы используем плотный мешок с вынимающимся пакетом внутри. Его легко вытряхнуть, сполоснуть и использовать много раз.

— Куда вы деваете собранный мусор?

— Ну если, как сейчас, всего один пакет, то в мусорный контейнер. Если же это масштабная акция, то по ходу сортируем его (изначально договариваемся, кто собирает пластик, кто шприцы, а кто — стекло), а потом отдаем коммунальным службам или в пункты приема вторсырья. Сейчас ведем переговоры с компанией, которая, очень надеемся, будет принимать у нас так называемый «черные ящик», то есть мокрый мусор. Очень здорово, что находятся активисты, которые подъезжают к конечному пункту нашего маршрута и забирают весь собранный нами мусор в свои машины, а потом сами отвозят его на переработку.

— Какие в столице самые замусоренные места?

- Замусоренных много, но очень часто их убирают коммунальные службы. В такие места мы не ходим — зачем делать работу, которая и без нас будет сделана? Спрашиваем знакомых, кидаем клич и едем в такие места, где кроме нас никто не уберет. Из мест, которые мы уже вычистили — Министерские озера, экопарк «Осокорки», парк Дорогожичи. В парке Нивки убирали прошлой весной, и были поражены масштабом валяющегося повсеместно мусора. Судите сами: прошлой весной за полтора часа пробежки на Нивках мы собрали сорок мешков мусора! Но к огромной нашей радости, в этом году там намного чище. Во-первых, потому что посетители, увидев, как изменился парк, стали совеститься бросать на землю что попало. А во-вторых, группа активистов из числа местных жителей после нашей «генеральной чистки» сами стали организовываться и проводит в парке субботники.

— А как реагируют прохожие, когда видят вас?

— Ой, по-разному. Многие поддерживает, кто-то спрашивает, кто мы и сколько нам за это платят, а потом не верит, что мы занимаемся этим бесплатно. А один мужчина, увидев нас с мусором в руках, начал кричать, чтоб мы уходили, потому что сейчас тут все загадим. С трудом мы ему объяснили, что мы его не разбрасываем, а наоборот собираем. Конечно, обидно смотреть, как люди уничтожают собственную планету и превращают парки и леса в мусорные свалки. Но мы, даже если видим того, кто мусорит, не пытаемся его поругать или пристыдить. Мы просто делаем свое дело. От всей души и с любовью к нашей земле.

Как сообщали «ФАКТЫ», в соцсетях стал популярен новый челлендж — люди собирают мусор в каком-то загрязненном общественном месте и делают фотографии «до» и «после» уборки.

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