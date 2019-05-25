Происшествия

В центре Одессы сожгли авто одного из лидеров «Дорожного контроля»

Вечером в пятницу, 24 мая, в центре Одессы (на пересечении улиц Пантелеймоновской и Гимназической) неизвестные подожгли автомобиль Volvo 40, принадлежащий известному активисту «Дорожного контроля Одесса» Алексею Булгару.

По словам очевидцев, видевших уже пылавшее авто, пожар начался около 21:00.

«Пожарных вызывали, однако прибыли они только после вызова сотрудниками полиции, которые проезжали мимо горящей иномарки, — говорят свидетели. — Собственно, именно они первыми начали тушить авто. Автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит».

По словам активистов это уже четвертый автомобиль Алексея, который умышленно сжигают. Так, в декабре 2013 года сожгли его Mitsubishi L 200. Тогда активист рассказывал, что на машине было два очага возгорания — на стекле и в двигателе. Когда жидкость попала на аккумулятор, он взорвался.

Булгару не сомневается, что сжигают машины те, кому не нравится деятельность «Дорожного контроля». Он предполагает, что за заказ исполнители получили несколько сот долларов.

«В Интернете можно найти объявления о подобных услугах, это стоит 200−300 долларов», — заявляет он.

Три дня назад активисты пикетировали региональное управление Укртрансбезопасности, требуя уволить руководителя данной организации, а также министра инфраструктуры.

Митингующие обвиняют одесское руководство в вымогательстве взяток от перевозчиков и коррупции на весовых комплексах.

Так, по информации участников протеста, неофициальная стоимость проезда с перегрузом стоит 1000 гривен.

«Мы лично присутствовали: проходит с таким перегрузом, что в два раза превышает норму, у нас разрешено не более 44 тонн по ПДД, проходят даже 70 тонн. За каждый автомобиль перевозчиков маршрутных транспортных средств Одессы теперь платят 50 долларов», — сказал организатор митинга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в ночь на 9 мая в Одессе было совершено бандитское нападение на Алексея Булгару. Активисты организации рассказали, как к нему подбежали двое неизвестных и нанесли удар в голову металлическим предметом, вероятнее всего, кастетом.

А перед этим произошел резонансный ночной обстрел дорожных активистов на трассе Одесса-Киев. Объектом агрессии стал весовой комплекс «Дачное». В полиции заявили, что целью нападения было перераспределение контроля над теневыми схемами «Укравтодора» и «Укртрансбезопасности».

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