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Названо имя украинского военного, погибшего под обстрелом боевиков на Донбассе
В сети показали фото украинского военного, павшего на Донбассе 24 мая. О нем рассказали его земляки из Никополя Днепропетровской области. Старшина Александр Юрьевич Пузиков 1986 года рождения служил в воинской части А3488, 53 бригада.
«Выражаем сочувствие родным и близким», — говорится в записи в Facebook Никопольского городского совета.
Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, за минувшие сутки на линии соприкосновения на Донбассе 24 мая погиб один боец, еще один получил ранение. При этом вооруженные формирования РФ 17 раз обстреляли позиции ВСУ,
Тем временем остается неизвестной судьба восьми украинских военных, попавших в плен к боевикам под Новотроицким 21 мая 2019 года.
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