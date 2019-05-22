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Украинские военные попали в плен боевиков на Донбассе: первые детали
На Донбассе в районе населенного пункта Новотроицкое в плен к боевикам попали восемь украинских военнослужащих. Ранее в плен к боевикам попал раненый в районе села Широкино Волновахского района Донецкой области старший солдат Тофан.
Об этом ЧП сообщили в штабе Объединенных сил. «По предварительной информации, утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что командование Объединенных сил предпринимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Сведения по данному происшествию внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы батальона «Донбасс-Украина» отомстили боевикам за смерть побратима Антона Безверхнего, который погиб под Попасной от пули российского снайпера. Бойцы ВСУ обнаружили «лежку» снайпера и уничтожили стрелка.
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