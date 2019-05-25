Подарок от Линдеманна? Лобода озадачила поклонников новым видео

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram неоднозначное видео, в котором она держит во рту пустышку. Видеоряд сопровождается музыкой Rammstein. Примечательно, что на пустышке также изображен логотип этой группы.

В комментариях пользователи сразу же начали поздравлять солиста Rammstein с днем рождения дочери Тильды и предвкушать скорую свадьбу звездной пары по примеру Насти и Потапа, которые также очень долго скрывали отношения.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото Светланы с дочерью Тильдой, рождение которой она скрывала. На фото Тильда одета в нарядное платье с бантом и цветные сандалии. Светлана держит малышку на руках и нежно обнимает. Лица дочки Лобода по-прежнему не показывает.

СМИ неоднократно писали, что дочь Светланы рождена от 55-летнего солиста группы Rammstein Тилля Линдемана. Якобы в его честь и названа малышка.

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