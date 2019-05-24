- 17:34 В Кремле назвали условия встречи Путина с Зеленским
- 17:32 Настю Каменских заподозрили в беременности
- 17:12 Экс-главу Генштаба Заману выпустили из-под стражи: названа причина
- 17:08 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 17:06 Ситуация угрожающая: Хомчак оценил возможность широкомасштабного вторжения РФ в Украину
- 17:03 Почти отрезал голову однокласснику: на Закарпатье 15-летнему убийце дали 3,5 года тюрьмы
- 16:54 Не реагировали на крики пассажиров: в России произошло новое ЧП с Sukhoi Superjet
- 16:51 Украина – США: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 16:51 Прорабатываются два варианта: у Зеленского рассказали о переезде АП с Банковой
- 16:50 «Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Светлана Лобода показала подросшую дочь Тильду (фото)
Популярная певица Светлана Лобода, недавно ставшая жертвой мошенников, из-за чего была вынуждена отменить концерты, отложила все свои дела и наслаждается трогательными семейными моментами. 24 мая ее младшей дочери Тильде, рождение которой она скрывала, исполнился годик. Звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram фото с подросшей девочкой. Тильда одета в нарядное платье с бантом и цветные сандалии. Светлана держит малышку на руках и нежно обнимает. Лица дочки Лобода по-прежнему не показывает.
«Нашей любви 1 год #Тильда»,— коротко подписала она милейший снимок.
Это первое фото повзрослевшей Тильды. Ранее Светлана показывала только ручку новорожденной. Не афиширует звезда и имя отца младшей дочери, чем провоцирует слухи о личной жизни. СМИ приписывали Светлане роман с 55-летним солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Якобы в его честь и названа малышка. Но Светлана категорически не комментирует личную жизнь. Тилль в своих комментариях также не отвечает на прямые вопросы об их отношениях.
Светлана также воспитывает 7-летнюю дочь Евангелину, которую родила от хореографа Андрея Царя.
«ФАКТЫ» также писали о том, что ведущая Лилия Ребрик отпраздновала первый день рождения младшей дочери Полины яркой вечеринкой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.