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Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочь Тильду (фото)

16:32 24 мая 2019 599
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Лобода, недавно ставшая жертвой мошенников, из-за чего была вынуждена отменить концерты, отложила все свои дела и наслаждается трогательными семейными моментами. 24 мая ее младшей дочери Тильде, рождение которой она скрывала, исполнился годик. Звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram фото с подросшей девочкой. Тильда одета в нарядное платье с бантом и цветные сандалии. Светлана держит малышку на руках и нежно обнимает. Лица дочки Лобода по-прежнему не показывает.

«Нашей любви 1 год #Тильда»,— коротко подписала она милейший снимок.

Это первое фото повзрослевшей Тильды. Ранее Светлана показывала только ручку новорожденной. Не афиширует звезда и имя отца младшей дочери, чем провоцирует слухи о личной жизни. СМИ приписывали Светлане роман с 55-летним солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Якобы в его честь и названа малышка. Но Светлана категорически не комментирует личную жизнь. Тилль в своих комментариях также не отвечает на прямые вопросы об их отношениях.

Светлана также воспитывает 7-летнюю дочь Евангелину, которую родила от хореографа Андрея Царя.

«ФАКТЫ» также писали о том, что ведущая Лилия Ребрик отпраздновала первый день рождения младшей дочери Полины яркой вечеринкой.

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