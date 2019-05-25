- 20:56 Ювелирная работа: в сети показали видео уничтожения позиции боевиков возле Крутой Балки
- 20:13 Стало известно, что грозит России в случае отказа освободить украинских моряков по требованию международного трибунала
- 19:48 «Черноморец» победил в Полтаве и за тур до финиша поднялся с последнего места
- 19:47 В Киеве мужчина в супермаркете пытался свернуть шею ребенку: появилась информация о злоумышленнике
- 19:19 Непогода под Одессой: местные жители жалуются на зиму в конце мая
- 19:08 19-летняя Ястремская выиграла во Франции третий турнир WTA в карьере
- 18:54 Подарок от Линдеманна? Лобода озадачила поклонников новым видео
- 18:26 Финны не пустили Россию в финал чемпионата мира по хоккею: видеообзор матча
- 18:17 «Я не Дон Кихот»: Стрелков рассказал, как прятался за женщинами и детьми на Донбассе
- 17:43 Названо имя украинского военного, погибшего под обстрелом боевиков на Донбассе
Стало известно, что грозит России в случае отказа освободить украинских моряков по требованию международного трибунала
Адвокат Николай Полозов считает, что возможный отказ властей РФ освободить украинских моряков и суден в соответствии с приказом Трибунала ООН по морскому праву будет дорого стоить России, так как повлечет введение новых международных санкций против РФ. Например, российские корабли начнут испытывать сложности с навигацией в международных водах.
«Уже был прецедент, когда российские власти были вынуждены выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву — это дело Arctic Sunrise. Тогда была использована специфическая юридическая конструкция, но в данном случае не имеет значения, каким образом российские власти будут выкручиваться из этой ситуации, и какие юридические инструменты они будут применять для того, чтобы освободить захваченных моряков», — заявил он в комментарии УНИАН.
Адвокат напомнил, что Трибунал высказался четко и недвусмысленно — корабли и захваченные моряки должны быть освобождены немедленно, поэтому любое промедление со стороны российских властей может оказаться причиной для политического и экономического давления со стороны цивилизованного мира на российские власти.
Также Полозов отметил, что российских властей теперь будет очень сложно придумать правдоподобное объяснение, почему они продолжают удерживать военных моряков.
Напомним, накануне в Киеве провели флешмоб, посвященный украинским морякам, которые остаются в российском плену уже полгода.
Немедленно освободить моряков, выполнив решение Трибунала, призвал и президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?