Украина

Стало известно, что грозит России в случае отказа освободить украинских моряков по требованию международного трибунала

Адвокат Николай Полозов считает, что возможный отказ властей РФ освободить украинских моряков и суден в соответствии с приказом Трибунала ООН по морскому праву будет дорого стоить России, так как повлечет введение новых международных санкций против РФ. Например, российские корабли начнут испытывать сложности с навигацией в международных водах.

«Уже был прецедент, когда российские власти были вынуждены выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву — это дело Arctic Sunrise. Тогда была использована специфическая юридическая конструкция, но в данном случае не имеет значения, каким образом российские власти будут выкручиваться из этой ситуации, и какие юридические инструменты они будут применять для того, чтобы освободить захваченных моряков», — заявил он в комментарии УНИАН.

Адвокат напомнил, что Трибунал высказался четко и недвусмысленно — корабли и захваченные моряки должны быть освобождены немедленно, поэтому любое промедление со стороны российских властей может оказаться причиной для политического и экономического давления со стороны цивилизованного мира на российские власти.

Также Полозов отметил, что российских властей теперь будет очень сложно придумать правдоподобное объяснение, почему они продолжают удерживать военных моряков.

Напомним, накануне в Киеве провели флешмоб, посвященный украинским морякам, которые остаются в российском плену уже полгода.

Немедленно освободить моряков, выполнив решение Трибунала, призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

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