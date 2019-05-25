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Шоу-бизнес

Антонио Бандерас признан лучшим актером на Каннском кинофестивале (фото)

23:05 25 мая 2019 56
Антонио Бандерас
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 25 мая, были объявлены победители 72-го Каннского международного кинофестиваля. Главный приз — «Золотая Пальмовая ветвь» — жюри единогласно присудило фильму «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Впервые в истории Канн главная награда фестиваля уезжает в Южную Корею.

«Паразиты» — это трагикомедия, которая рассказывает о том, как члены бедной семьи устраиваются на работу к богачам.

Приз за лучшую режиссуру достался в этом году братьям Жан-Пьеру и Люку Дарденнам. Они представили на фестивале драму «Молодой Ахмед», о том как подросток-мусульманин превращается в радикального исламиста.

Фильм «Портрет женщины в огне» получил приз за лучший сценарий (француженка Селин Скьамма).

  • 58-летний Антонио Бандерас и его 38-летняя подруга Николь Кимпел на церемонии закрытия фестиваля
  • Британская актриса Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль
  • Председатель жюри 72-го Каннского кинофестиваля, мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и член жюри, голливудская актриса Эль Фэннинг
  • Братья Жан-Пьер и Люк Дарденны получили приз за лучшую режиссерскую работу
  • 56-летний Квентин Тарантино и его 35-летняя жена, израильская певица Даниэлла Пик
  • Сильвестр Сталлоне приехал в Канны с женой Дженнифер и 20-летней дочерью Систиной
  • На церемони закрытия фестиваля присутствовал известный голливудский актер Вигго Мортенсен, исполнитель главной роли в нашумевшем фильме «Зеленая книга»

Антонио Бандерас признан лучшим актером в Каннах. Напомним, он исполнил главную мужскую роль в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».

Лучшей актрисой признана британка Эмили Бичем, сыгравшая главную роль в психологической драме «Крошка Джо».

Гран-при фестиваля жюри под председательством культового мексиканского кинорежиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту вручило франко-сенегальскому режиссеру Мати Диоп за картину «Атлантик», которая рассказывает о нелегкой судьбе мигрантов из Африки в Европе.

В конкурсе «Особый взгляд» победила драма российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда».

Ранее в Каннах почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручили легендарному французскому актеру Алену Делону.

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