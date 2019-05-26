Названы имена украинских военных, попавших в плен к боевикам под Новотроицким 22 мая

Украина

Появились новые подробности пленения украинских военнослужащих, которые заблудились в районе Новотроицкого и попали в плен 22 мая. Волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook опубликовала фото и имена бойцов. По ее информации, самому старшему из группы старшему солдату Борису Пундору — 54 года, самому младшему (старшему солдату Александру Геймуру — 25.

Борис Пундор

Александр Геймур

Полный список:

ст. сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981 г. р.);

ст. солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965);

ст. солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984);

ст. солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971);

ст. солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982);

прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970);

старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994);

старший солдат Гордийчук Юрий Николаевич (25.09.1982).

Как сообщали «ФАКТЫ», 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области. Военнослужащие на грузовом автомобиле ехали без оружия в направлении Константиновки (Донецкая область). Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль пересек линию соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию, где украинских военных задержали боевики.



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