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Украина

Названы имена украинских военных, попавших в плен к боевикам под Новотроицким 22 мая

7:54 26 мая 2019 775
Военный автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Появились новые подробности пленения украинских военнослужащих, которые заблудились в районе Новотроицкого и попали в плен 22 мая. Волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook опубликовала фото и имена бойцов. По ее информации, самому старшему из группы старшему солдату Борису Пундору — 54 года, самому младшему (старшему солдату Александру Геймуру — 25.

Борис Пундор

Александр Геймур

Полный список:

  • ст. сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981 г. р.);
  • ст. солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965);
  • ст. солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984);
  • ст. солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971);
  • ст. солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982);
  • прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970);
  • старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994);
  • старший солдат Гордийчук Юрий Николаевич (25.09.1982).

Как сообщали «ФАКТЫ», 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области. Военнослужащие на грузовом автомобиле ехали без оружия в направлении Константиновки (Донецкая область). Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль пересек линию соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию, где украинских военных задержали боевики.

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