- 12:19 «Динамо» — «Львов»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
- 12:15 Украина – Катар: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 11:56 В сети поздравили с днем рождения мужественного капитана буксира "Яны Капу"
- 11:47 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 11:19 Дождливо, но тепло: синоптики рассказали о погоде в последние дни весны
- 10:51 Самые забавные моменты Каннского кинофестиваля в фотографиях
- 10:42 На Тернопольщине приговорили работника оздоровительного лагеря, стрелявшего по детям "в воспитательных целях"
- 10:17 "В сердце этого города рождается свобода": Зеленский признался в любви к Киеву
- 10:02 Первый бой в Донецком аэропорту начался с моего выстрела и длился три дня, — рассказ «киборга»
- 9:40 В Ровно задержали парня и девушку, пикетировавших с плакатами "Импичмент Зеленскому": в сети волна возмущения
Названы имена украинских военных, попавших в плен к боевикам под Новотроицким 22 мая
Появились новые подробности пленения украинских военнослужащих, которые заблудились в районе Новотроицкого и попали в плен 22 мая. Волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook опубликовала фото и имена бойцов. По ее информации, самому старшему из группы старшему солдату Борису Пундору — 54 года, самому младшему (старшему солдату Александру Геймуру — 25.
Борис Пундор
Александр Геймур
Полный список:
- ст. сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981 г. р.);
- ст. солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965);
- ст. солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984);
- ст. солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971);
- ст. солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982);
- прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970);
- старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994);
- старший солдат Гордийчук Юрий Николаевич (25.09.1982).
Как сообщали «ФАКТЫ», 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области. Военнослужащие на грузовом автомобиле ехали без оружия в направлении Константиновки (Донецкая область). Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль пересек линию соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию, где украинских военных задержали боевики.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!